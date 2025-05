ATP Roma 2025 | Bublik prenota Ruud Fonseca saluta Due azzurri avanti

Si è chiusa, a livello maschile, la processione dei primi turni degli Internazionali d’Italia 2025. Ora il tabellone entrerà nel vivo, con l’ingresso delle teste di serie nel torneo: domani toccherà al lato di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, sabato invece ci sarà il ritorno di Jannik Sinner.L’Italia, quest’oggi, ha due uomini che riescono ad avanzare, non necessariamente i più attesi: se il derby italiano va a Luca Nardi su Flavio Cobolli, un Cobolli non proprio nella sua miglior versione, è Matteo Gigante colui che continua sull’onda lunga del Garden. Roma è ora un po’ il suo talismano, avrà Jakub Mensik, ma a questo punto la sua terra può permettergli tutto.Diversi i risultati su cui c’è merito nel concentrarsi. Intanto Jesper de Jong: l’olandese se la vedrà, da lucky loser, contro Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno, e va rimarcata anche la vittoria di Alexander Bublik sul russo Roman Safiullin. 🔗Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2025: Bublik prenota Ruud, Fonseca saluta. Due azzurri avanti

Il possibile derby azzurro al secondo turno contro Matteo Berrettini passa per l’esito del match di giovedì 8 maggio del primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma, nel quale la wild card Fabio Fognini dovrà affrontare il britannico Jacob Fearnley.Il match si giocherà in sessione serale sul Campo Centrale, non prima delle ore 19.00: a partire dalle ore 11.00, invece, si disputeranno gli incontri Arnaldi-Bautista Agut, Cocciaretto-Sun, con quest’ultima sfida che inizierà non prima delle ore 13. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE40-A Prende il tempo con il dritto Cinà e colpisce! Terza chance!40-40 Ace (1°):30-40 Bel rovescio in lungoriga di Navone.Seconda15-40 Nuovo gratuito di dritto (che sarebbe il suo colpo) di Navone. Palle break!15-30 Attacca di dritto, si presenta a rete e fa punto Cinà!15-15 Servizio e dritto.0-15 Errore di dritto dell’argentino!Mariano Navone al servizio!13:17 Ci siamo, palleggio di riscaldamento iniziato! Grandstand Arena per ora vuota, ma arriveranno in tanti, ci scommettiamo!Giocatori in campo!13:10 Quest’oggi oggettivamente serve ... 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE20.36 Percentuali deboli al servizio per Fognini. Nemmeno una prima in campo su due per l’azzurro (49%) e un bottino di soli 14 punti vinti con la prima (52%). Sicuramente più falloso il numero undici d’Italia, autore di 25 errori non forzati. Da sottolineare i cinque doppi falli commessi da Fearnley.20.34 Due set che, per come si sono sviluppati, si assomigliano molto. 🔗oasport.it

