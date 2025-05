ascolti tv 7 maggio 2025

Ascolti TV 7 maggio2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di mercoledì 7 maggio2025.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceAscolti TV prima serata – Mercoledì 7 maggio2025Analisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 7 maggio2025Ascolti TV prima serata – Mercoledì 7 maggio2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di mercoledì 7 maggio:In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICanaleProgrammaSpettatoriShareRai 1David di DonatelloRai 2 Mare fuori St 5 Ep 11 e 12Rai 3Chi l’ha visto?Rete 4FUORI DAL COROCanale 5L’ISOLA DEI FAMOSIItalia 1JASON BOURNELA7Una giornata particolare – Italia La Grande BellezzaTV8Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 10 Episodio 6 – ViterboNOVEÈ già ieriLeggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIAnalisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 7 maggio2025I dati Auditel sono pubblicati quotidianamente e rappresentano un punto di riferimento per la misurazione degli Ascolti televisivi in Italia. 🔗.com

