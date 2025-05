Dopo solo quattro scrutini è stato nominato Papa l’americano agostiniano Francis Prevost, 69 anni, che ha scelto il nome PapaLeone XIV. La scelta ha sorpreso il popolo entusiasta, circa 150mila persone, che affollavano Piazza San Pietro. In molti si aspettavano un italiano. Si era molto parlato del cardinale veneto Pietro Parolin che, come spesso avviene da favorito , è stato bruciato dall’elezione del primo pontefice nord americano che vanta una lunga missione in Perù. Le sue quotazioni erano salite in queste ultime ore tra i 133 cardinali provenienti da 70 paesi che lo hanno scelto.Dopo l’emozione iniziale la presentazione al mondo del nuovo Papa è risultata alquanto tradizionale, scevra di battute e dialoghi diretti verso il pubblico, e del minimo cenno all’attualità. “Aiutateci a costruire ponti , con il dialogo , per essere sempre in pace” il suo monito. 🔗Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Arriva l’americano Leone XIV. Un Papa moderato che si spera costruisca ponti