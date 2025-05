Arriva la condanna! Guai per Selvaggia Lucarelli e Travaglio | cosa succede

SelvaggiaLucarelli e Marco Travaglio sono due figure di spicco nel panorama mediatico italiano. Entrambi noti per il loro stile diretto e spesso polemico, hanno costruito una carriera basata sulla critica serrata a personaggi pubblici e istituzioni. Se da un lato godono di un vasto seguito per il loro coraggio nel trattare argomenti scomodi, dall’altro sono stati spesso al centro di controversie giudiziarie e mediatiche.La loro collaborazione su Il Fatto Quotidiano ha generato articoli di grande impatto, ma anche polemiche accese. L’episodio legato a Claudio Foti rappresenta uno dei casi più emblematici in cui il confine tra informazione e diffamazione è stato messo in discussione.La sentenza per diffamazioneMarco Travaglio e SelvaggiaLucarelli dovranno risarcire 65mila euro a Claudio Foti, psicologo coinvolto e poi assolto nel caso Bibbiano. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arriva la condanna! Guai per Selvaggia Lucarelli e Travaglio: cosa succede

