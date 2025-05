© .com - Arezzo: sale su bus e prende a pugni l’autista. Fermato un uomo

Assago, 4 marzo 2025 – Violenta aggressione ad Assago nella zona dell'hub degli autobus. Un trentenne di origine peruviana è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un fendente. L’episodio si è verificato questa mattina, martedì 4 marzo, alle 7.50 nei pressi del parcheggio ATM di Assago, dove fanno capolinea i pullman provenienti da Rozzano, Milano Sud Ovest e Buccinasco. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano. 🔗 ilgiorno.it

Arezzo, 10 aprile 2025 – Continua il tour di proiezioni nelle sale toscane de La Leggerezza, il documentario di Andrea Caciagli. Prodotto da Laura Catalano per 8 Production, con il patrocinio di AIMA Firenze e distribuito da Emerafilm, La Leggerezza arriverà il 16 aprile alle 21:00 all’UCI Cinema di Arezzo. Saranno presenti in sala il regista Andrea Caciagli, Silvana Repetti, Presidente di AIMA Arezzo, e Manlio Matera, Presidente di AIMA Firenze. 🔗 lanazione.it

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Era appena tornata da scuola, scesa alla fermata dell'autobus di via San Martino, come ogni giorno. Appena il tempo di salire in macchina con la mamma e... 🔗ilgazzettino.it