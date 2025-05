Anziana morta e nascosta in garage figlio schiacciato dalle difficoltà | Ero disperato e non avevo soldi

Ferrara, 8 maggio 2025 – Una vita schiacciata dalledifficoltà economiche, annichilita dalla perdita della casa e poi dall’improvvisa scomparsa di quella mamma che per anni aveva amato e accudito. È il quadro che Massimiliano Poletti – il 54enne indagato insieme alla compagna Enrica Cavana per aver avvolto nel cellophane e nascosto in garage il corpo della madre 90enne Lidia Ardizzoni per continuare a percepirne la pensione – ha raccontato al proprio avvocato, Denis Lovison. “Ero distrutto, non avevo i soldi per pagare il funerale” avrebbe spiegato per motivare l’immotivabile. Il decesso della madre, avvenuto a inizio anno per cause naturali, era solo l’ultimo tassello di un mosaico di disperazione. Prima la perdita della casa nel 2023, quella villetta nella quale abitava con compagna e figlio proprio a fianco della madre alle porte di Scortichino. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziana morta e nascosta in garage, figlio schiacciato dalle difficoltà: “Ero disperato e non avevo soldi”

Il corpo senza vita di una donna di novant'anni è stato ritrovato avvolto nel cellophane e nascosto in un garage di un'abitazione a Scortichino, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara. Il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri che poi hanno avvisato la pm di turno, Sveva Insalata. È stato aperto un fascicolo d'indagine per occultamento di cadavere e truffa allo Stato. Il figlio, 54 anni, avrebbe spiegato di aver tenuto nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione di lei.

