Annunciati i primi nomi in programma per la III edizione di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia

ph credits Luciano PascaliTRAPANI – “Una line up pop e di qualità, con artisti di diversa provenienza e formazione, in un’entusiasmante miscela di linguaggi espressivi e generi musicali, per rivolgersi a un pubblico più ampio e trasversale possibile, tenendo insieme i meno giovani e le nuove generazioni. Perché la battaglia contro il pensiero mafioso attraverso la musica, l’arte e la cultura non può sottostare a mode, tendenze, nicchie culturali o di mercato ma deve aprirsi a tutte e tutti ed essere sempre più patrimonio collettivo di un’intera società”.Con queste parole l’associazione A NomeLoro annuncia i priminomi in programma per la III edizione di “A NomeLoro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, la maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina che dal 2023 chiama a raccolta nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte – Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani – i protagonisti della musica italiana ma anche giornalisti impegnati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, attivisti anti-mafia e familiari delle vittime. 🔗Lopinionista.it © Lopinionista.it - Annunciati i primi nomi in programma per la III edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”

