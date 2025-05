Ancora panico in ospedale | sputa e insulta i sanitari poi rompe una porta

Reggio Emilia, 8 maggio 2025 – “Non c’è pace all’ospedale Santa Maria: il giovane 28enne trovato dalla polizia sabato scorso, con un coltello nel borsone, dopo che aveva demolito un pezzo di struttura in cartongesso per entrare nel bar del Core, al piano zero la notte scorsa è tornato in ospedaleinsultando gli infermieri, sputando contro di loro ed era pure armato di un taglierino”. Lo denuncia Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale.“Inoltre – continua Ferrara – un estraneo che aveva fame ha pensato di entrare nella cucina ospedaliera, poco prima dell’alba, per saziarsi. La stessa cucina dove 24 ore prima erano stati rubati sei tablet per la prenotazione pasti dei pazienti. Per finire in ‘bellezza’, ci segnalano che sono stati pure rubati i paramenti sacri utilizzati per la Messa nella cappella ospedaliera”. 🔗Ilrestodelcarlino.it

