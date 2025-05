Anche quest' anno Albosaggia si trasforma ne Il paese delle storie

La quindicesima edizione de "Il paese delle storie " animerà Albosaggia dal 23 al 25 maggio 2025.“La 15^ edizione della manifestazione esplora il tema delle stagioni, collegando in modo profondo natura, storie e persone - afferma Ornella Forza, presidente di Fondazione Albosaggia , che presenta. 🔗 Sondriotoday.it

La quindicesima edizione de "Il Paese delle Storie" animerà Albosaggia dal 23 al 25 maggio 2025.“La 15^ edizione della manifestazione esplora il tema delle stagioni, collegando in modo profondo natura, storie e persone - afferma Ornella Forza, presidente di Fondazione Albosaggia, che presenta... 🔗 sondriotoday.it

di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la JuventusAi microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus.PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗 juventusnews24.com

di RedazioneReijnders: «Esultanza? Voleva dire che Milano è rossonera! Quest’anno l’Inter non ci ha mai battuto…» Le parole del centrocampista rossoneroIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha dichiarato:INDICARE LO STEMMA DEL MILAN DOPO LO 0-3 – «Voleva dire che Milano è rossonera, perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati». 🔗internews24.com