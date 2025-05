Amorosi fermato di notte con strumenti da scasso | denunciato 62enne

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Amorosi hanno deferito in stato di libertà un 62enne, originario dell'hinterland napoletano.

Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Amorosi hanno deferito in stato di libertà un 62enne, originario dell’hinterland napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di strumenti atti allo scasso. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine mentre girovagava per il paese in orario notturno. 🔗anteprima24.it

