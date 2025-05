Amici 24 TrigNo Nicolò Antonia | chi e quanti in finale? Ultime news

Nell’ultimo ballottaggio del Serale di Amici 24 per la finale ci sono TrigNo, Nicolò e Antonia. Sabato sera, 10 maggio 2025, andrà in onda la semifinale su Canale 5, che si concluderà con questa ultima sfida e il risultato svelato in Casetta da Maria De Filippi. C’è anche la probabilità che la conduttrice riveli i nomi degli altri finalisti nello studio vuoto. Le anticipazioni di SuperGuidaTv segnalano che sono sicuro in finale Alessia Pecchia, Daniele e Francesco. Insomma i tre ballerini hanno avuto la meglio. Intanto, vediamo secondo le segnalazioni chi è stato eliminato e chi va in finale tra i tre cantanti.Amici 24 TrigNo, Antonia e Nicolò: chi è stato eliminato e chi va in finale?Leggi anche: Chi è Lorenzo Del Moro di Amici: età, carriera, gossip, di dov’è, InstagramNon è stato svelato ufficialmente il numero dei finalisti di questa edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. 🔗Latuafonte.com

