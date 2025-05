Altro che pace fatta Comunità palestinese gela il Comune di Napoli dopo incontro | Delusi da loro

Tempo di lettura: 3 minutiAltro che pacefatta: “Siamo rimasti sorpresi e Delusi”. La Comunitàpalestinese della Campania gela il Comune di Napoli, al termine dell’incontro a Palazzo San Giacomo. Una riunione che doveva essere chiarificatrice, alla presenza della ristoratrice Nives Monda. Una foto di gruppo, qualche sorriso dei consiglieri comunali. Un modo di provare a ricucire uno strappo, dopo i fatti della Taverna Santa Chiara, la solidarietà del sindaco ai due turisti israeliani. Ma anche a 24 ore dal presidio di protesta in piazza Municipio. E invece no, la fumata è nera. La strada del dialogo è ancora lunga. Non bastano le dichiarazioni della politica, velate dal lessico istituzionale, pesate col bilancino degli equilibri di potere.I palestinesi non hanno digerito la nota dell’amministrazione comunale, diramata a incontro concluso. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Altro che pace fatta, Comunità palestinese gela il Comune di Napoli dopo incontro: “Delusi da loro”

Su altri siti se ne discute

Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” - In 200mila in piazza San Pietro per la prima messa domenicale senza il PonteficeL'articolo Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gasperini-Lookman, pace fatta. Il tecnico: "Ti posso salutare, mi fai un bel sorriso?". Poi l'abbraccio - Gasperini-Lookman, pace fatta. Dopo le polemiche del mese scorso, con il tecnico dell`Atalanta che lo ha aveva punzecchiato dopo il rigore fallito... 🔗calciomercato.com

Perla Vatiero e Greta Rossetti, pace fatta? Colpo di scena, il gesto spiazza - Torna la pace tra Greta Rossetti e Perla Vatiero? Ebbene le due ex gieffine e rivali in amore hanno appena compiuto un gesto che fa ben sperare che sia tornato il sereno tra loro, a grande sorpresa per tutti. Per i fan dei Perletti e non solo, è impossibile dimenticare il loro percorso prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello, insieme a Mirko Brunetti. Quest’ultimo, dopo l’esperienza vissuta del reality show delle tentazioni, è entrato per primo nella Casa. 🔗latuafonte.com © latuafonte.com - Perla Vatiero e Greta Rossetti, pace fatta? Colpo di scena, il gesto spiazza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le comunità copparese e ucraina unite nella preghiera per la pace; Umanesimo, pace, integrazione: Sant'Egidio alla manifestazione Una piazza per l'Europa, 15 marzo, ore 15 in Piazza del Popolo a Roma; Ecologia, giovani, educazione alla pace: c'è un altro Corvetto; Bologna, la marcia per la pace: centinaia in piazza Nettuno ma manca la comunità ebraica. 🔗Su questo argomento da altre fonti