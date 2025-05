Allenatore Milan il Bologna blinda Italiano Fenucci | I rossoneri …

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni blindando Vincenzo Italiano, accostato anche al Milan 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, il Bologna blinda Italiano. Fenucci: “I rossoneri …”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan su Italiano? Il Bologna lo blinda così: le parole di Fenucci - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sembra piacere molto al Milan per il futuro. Ma i rossoblu non hanno intenzione di perderlo 🔗pianetamilan.it

Milan, Italiano nuovo allenatore? Sotto contratto con il Bologna, ma … - Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, potrebbe anche diventare - a sorpresa - il nuovo allenatore del Milan nella stagione 2025-2026 🔗pianetamilan.it

Allenatore Milan, Italiano nel mirino? La mossa del Bologna - Allenatore Milan, secondo le ultime di calciomercato, nel mirino dei rossoneri ci sarebbe anche Italiano. Ecco il piano del Bologna 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allenatore Milan, il Bologna blinda Italiano. Fenucci: “I rossoneri …”; Fenucci (AD Bologna): “Avanti con Italiano”. Milan beffato? Sulla finale …; Bologna, Fenucci blinda Italiano: Vogliamo continuare insieme; Juve, due colpi per tornare grande: Lookman e Krstovic. E c'è il sogno Tonali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Milan all’attacco del Bologna: ecco chi vuole prendere, non solo Orsolini - Milan e Bologna si incontrano per discutere del riscatto di Pobega, di Orsolini e di Italiano per il post-Conceicao. 🔗msn.com

Bologna: Italiano cerca i gol per lo sprint finale, e intanto Fenucci lo blinda - Bologna, Italiano alla ricerca dei gol decisivi per arrivare al traguardo con il doppio obiettivo quarto posto e Coppa Italia Il Bologna di Vincenzo Italiano sta cercando soluzioni alternative per rit ... 🔗calcionews24.com

Convocati Bologna per il Milan: le scelte di Italiano in vista del match di San Siro - Convocati Bologna per il Milan: le scelte di Italiano in vista del match di San Siro. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera Sergio Conceicao sta preparando la squadra in vista di venerdì. Il ... 🔗milannews24.com