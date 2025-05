Il 20 maggio Alle 17:30, presso le Scuole Maestre Pie di Bologna, in via Montello 42, si terrà l’Incontro pubblico "Il futuro è già qui. Penna taccuino notebook, un ecosistema didattico", organizzato per far conoscere l’innovativo progetto, giunto al terzo anno di sperimentazione, che ha visto. 🔗Bolognatoday.it

Alle Maestre Pie si parla di futuro. Incontro aperto con special guest Giuseppe Giacobazzi