Un evento storico per la comunità di AlbanoLaziale, dei Castelli Romani e del Litorale romano: il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, proviene proprio da qui. Si tratta di Robert Francis Prevost, già cardinale titolare della Diocesi Suburbicaria di Albano, nominato da Papa Francesco lo scorso 6 febbraio. Con lui, il cuore della Chiesa universale si lega ancora una volta a un territorio dal forte significato spirituale e storico. Un legame profondo, quello tra la Diocesi di Albano e la sede di Roma, che si rinnova oggi con un'emozione collettiva. Ad accoglierlo, con commozione e speranza, è Monsignor Vincenzo Viva, Vescovo di Albano: “Eleviamo il nostro ringraziamento al Signore per questo dono prezioso – ha dichiarato – e continuiamo a pregare per il nuovo Papa che inizia il suo ministero petrino. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Albano Laziale in festa per il suo cardinale divenuto Papa

