Albania al voto | Rama punta al quarto mandato e all’ingresso nell’UE

Domenica 11 maggio l’Albania torna alle urne per rinnovare i 140 seggi del Parlamento, con 26 partiti in corsa. Le elezioni, le decime dalla fine del comunismo, vedono il Partito Socialista di Edi Ramapuntare a un quartomandato consecutivo, forte dei 74 seggi conquistati nel 2021 e con l’obiettivo di avvicinare il paese all’Unione Europea entro il 2030.Rama e il PsIl primo ministro Edi Rama guida il Partito Socialista con l’intento di consolidare il proprio potere e accelerare il percorso di adesione all’UE.Edi RamaLa campagna elettorale si concentra sulle riforme giudiziarie e sulla lotta alla corruzione, elementi chiave per ottenere l’apertura dei negoziati con Bruxelles.La sfida di BerishaIl principale avversario è il Partito Democratico, guidato dall’ex premier Sali Berisha, ora a capo della coalizione “Grande Albania”. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Albania al voto: Rama punta al quarto mandato e all’ingresso nell’UE

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tirana, 8 mag. (askanews) - Domenica l'Albania va al voto per le elezioni politiche. Il Partito socialista, guidato dal primo ministro Edi Rama, punta a confermarsi per la quarta volta maggioranza, con all'orizzonte l'adesione all'Unione europea entro il 2030. I seggi in palio in Parlamento sono 140 e a contenderseli sono 26 partiti. La legislatura in Albania dura quattro anni. Quelle di domenica saranno le decime elezioni parlamentari dalla caduta del comunismo nel 1991. 🔗quotidiano.net

Un conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva. Forse... 🔗ilmessaggero.it

Un conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva. Forse... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

L’Albania al voto, Rama punta al quarto mandato con lo sguardo all’UE; Autisti soccorritori, Cappellacci: Presto legge riconoscimento; Camera, Fontana riceve presidente Assemblea Macedonia del Nord; ALBANIA: Il paese al voto, tra corruzione, Tik Tok e futuro europeo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Albania al voto, Rama punta al quarto mandato con lo sguardo all'UE - Tirana, 8 mag. (askanews) - Domenica l'Albania va al voto per le elezioni politiche. Il Partito socialista, guidato dal primo ministro Edi Rama, punta a confermarsi per la quarta volta maggioranza, co ... 🔗msn.com

Come sta l'Albania, che si prepara alle elezioni - Il primo ministro Edi Rama ci riprova con il voto dell'11 maggio. Il paese lotta con la corruzione, ma sta cercando una strada per l'Europa ... 🔗wired.it

Albania al voto, è testa testa tra Rama e avversari - per Euronews Albania, potrebbe conquistarne tra i 68 e i 72. Prima del voto Rama ha più volte rimarcato che se i socialisti non dovessero ottenere la maggioranza assoluta lascerebbe il governo ... 🔗ansa.it