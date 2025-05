Al Foro Italico applausi del pubblico per il Papa tennista

AGI - Leone XIV si è "affacciato", in un certo senso, anche sul Campo Centrale degli Internazionali d'Italia, andati in scena in pieno Conclave. La notizia della fumata bianca è stata infatti trasmessa sui maxischermi adibiti tradizionalmente agli aggiornamenti dei risultati e l'Habemus Papam, seguito dall'apparizione di Robert Francis Prevost, è stato accolto dagli applausi del pubblico anche sul Centrale, quando era in campo Fabio Fognini (sconfitto da Jacob Fearnley in due set nella sua ultima partita a Roma). L'applauso del pubblico e della sala stampa Alla festa per il nuovo Papa si è unita anche la sala stampa: anche qui fumata bianca e discorso di Leone XIV sono stati seguiti sui monitor normalmente dedicati ai match sui campi. Il passato da tennista del nuovo Papa Curiosità vuole che Prevost abbia anche un passato da tennista, come lui stesso ha raccontato due anni fa, quando è diventato cardinale, in un'intervista concessa al sito augustinianorder. 🔗Agi.it © Agi.it - Al Foro Italico applausi del pubblico per il "Papa tennista"

