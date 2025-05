Agguato Milano il bersaglio è un ultrà del Milan

È un ultrà del Milan, titolare di un negozio e già indagato per reati da stadio, il 27enne uscito illeso dall'Agguato armato avvenuto nel primo pomeriggio a Milano quando, incolonnato nel traffico di via degli Imbriani, è stato affiancato da due uomini in sella a un scooter, uno dei quali ha sparato due volte. Entrambi i proiettili non sono però entrati nell'abitacolo. Il ragazzo, L.G., dopo essersi allontanato dalla scena è tornato sui suoi passi in auto, un suv Audi. I poliziotti lo hanno portato in Questura per raccogliere la sua versione. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile. 🔗Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Agguato Milano, il bersaglio è un ultrà del Milan

Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra. Stamattina altre sette...

Gli investigatori hanno trovato sull'asfalto di via degli Imbriani a Milano alcuni elementi utili alle indagini. L'agguato verso un'Audi Q3 nera: ad aprire il fuoco due persone in scooter, coperte dal casco integrale. I sicari e il "bersaglio" sono fuggiti dopo la sparatoria.

