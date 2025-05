Addio dopo 65 anni alla storica Coin di corso Vercelli a Milano | al suo posto appartamenti di lusso

Milano – Al posto dei grandi magazzini abitazioni di lusso con grandi terrazzi e “servizi esclusivi”. Il palazzo della Coin di corsoVercelli, aperto a circa metà della via negli anni 60, passa di mano e cambia pelle: Maghen Capital, gruppo specializzato in investimenti immobiliari residenziali, ha infatti finalizzato l’acquisto dell’immobile per un valore complessivo di 33 milioni di euro. L’edificio si sviluppa su sei piani fuori terra e un livello interrato, per una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadrati, ai quali si aggiunge un’area sotterranea destinata a parcheggi. “L’operazione è in linea con il modello di business che caratterizza il nostro gruppo – ha dichiarato Michael Meghnagi, amministratore delegato di Maghen Capital – mirato ad accrescere il valore dell’investimento attraverso la riqualificazione in immobile residenziale di lusso con ampi servizi comuni, parcheggi e terrazze in risposta alle richieste dei clienti e all’attuale trend di mercato di Milano, e conferma la vincente strategia finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, che in questi anni ci ha permesso di ottenere ottimi rendimenti”. 🔗Ilgiorno.it

