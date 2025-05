Addio a Marco Causi Schlein | Impegno politico senza soste

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Marco Causi, economista di spicco e importante esponente politico. Sotto le giunte di Walter Veltroni, ha ricoperto ruoli fondamentali a Roma e in Parlamento. La sua dedizione e impegno instancabile per il bene comune lasciano un vuoto incolmabile nella comunità.

AGI - È morto a 68 anni Marco Causi, ex assessore e vicesindaco di Roma nella giunta guidata da Walter Veltroni e deputato per due legislature. Ne da notizia la segretaria del Pd, Elly Schlein: "Ci addolora profondamente l'improvvisa scomparsa di Marco Causi, valente economista e soprattutto punto di riferimento per tanti anni nell'amministrazione e nella gestione della città di Roma, con un occhio sempre attento alle diseguaglianze, anche quando la sua esperienza era stata messa a servizio del Parlamento", scrive Schlein in una nota: "Il suo è stato un impegno politico e civile iniziato da ragazzo che non ha mai conosciuto soste. Ci stringiamo alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene". La scomparsa improvvisa di Marco Causi "mi colpisce e mi addolora", scrive Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd: "Insieme abbiamo condiviso molti anni di lavoro parlamentare sui temi della finanza pubblica, del sistema tributario e del federalismo fiscale. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Addio a Marco Causi. Schlein: "Impegno politico senza soste"

Lutto improvviso nel mondo della politica: il triste annuncio di Elly Schlein

Addio a Marco Causi, ex assessore, vicesindaco di Roma nella giunta Veltroni e deputato. L'annuncio di Elly Schlein.

Addio a Marco Causi, l'ex vicesindaco di Roma ed esponente del Pd è morto a 68 anni

Marco Causi, economista e ex vicesindaco di Roma, è morto a 68 anni per un infarto. Ha ricoperto numerosi ruoli in ambito economico e amministrativo, tra cui vicesindaco nel 2015 e parlamentare

Da Palermo al Parlamento, la morte di Marco Causi: "Se ne va un punto di riferimento"

Aveva 68 anni. Fu assessore e vicesindaco di Roma nella giunta guidata da Walter Veltroni e deputato per due legislature. Dal 1996 al 1998 aveva ricoperto il ruolo di esperto economico della presidenza

