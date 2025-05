Adani rivela | Materazzi è uno di quelli che sono usciti dopo il goal di Raphinha

Adani, l’ex calciatore ha rivelato che la bandiera dell’Inter Marco Materazzi ha abbandonato lo stadio dopo il gol del 3-2 del Barcellona: le sue paroleDaniele Adani, in compagnia di Ventola e Cassano durante Viva el Futbol, ha rivelato che la bandiera dell’Inter Marco Materazzi è stato uno di quelli che hanno abbandonato lo stadio dopo il gol del 3-2 del Barcellona firmato da Raphinha.LE PAROLE DI Adani – «Marco e la sua famiglia sonouscitidopo il gol di Raphinha. poi però me lo sono ritrovato lì, aveva fatto in tempo a rientrare. Secondo me s’è paralizzato il mondo. Tutti stavano vedendo quella partita. Marco Materazzi? Certo, Marco era andato via. sono tutti usciti, c’era anche la Dani con lui. Anche il papà di lei, che ringrazio per tutti i complimenti che m’ha fatto. Ero andati via anche molti della Nike. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Adani rivela: «Materazzi è uno di quelli che sono usciti dopo il goal di Raphinha»

