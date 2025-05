Acido nell' auto della ex | Ti faccio saltare in aria A processo per stalking

ANCONA – Lei lo lascia perché troppo violento e lui inizia a perseguitarla arrivando a metterle anche dell'Acido nel serbatoio dell'automobile. Un uomo di 51 anni, originario della Puglia ma residente a Cupramontana, è finito ora a processo per stalking nei confronti della ex compagna, una 41enne.

