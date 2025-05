accordo sui dazi con londra trump temporeggia con ursula

Un Accordo con un Paese sui dazi il presidente americano l’ha siglato. Ma non è stato quello con l’Europa, come aveva sperato Giorgia Meloni dopo il suo viaggio a Washington, ma con la Gran Bretagna. La premier italiana si è lasciata incensare da Donald Trump solo in cambio di nuove spese dell’Italia in armi e gas americano, e di tanta indulgenza sulla web tax, ma sul resto nulla.Celebrando dallo Studio Ovale l’Accordo commerciale raggiunto con la Gran Bretagna, Trump ha reso noto di star lavorando a un Accordo anche con l’Ue, sebbene questo sia più difficile rispetto a quello con Londra che si è “incastrato perfettamente”. E che il premier britannico Keir Starmer ha definito “storico”.Trump prende tempo con l’Europa: vedrò Ursula. Ma non dice dove e quando“Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente”, ha aggiunto il presidente americano senza precisare però dove e quando. 🔗Lanotiziagiornale.it

