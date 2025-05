A un mese dal ritrovamento il cadavere decomposto di Leini non ha ancora un' identità

È ancora senza nome il corpo dell'uomo scoperto lo scorso 4 aprile 2025 in un rudere di via Roveglia Ruffini a Leini. Le analisi effettuate finora dai carabinieri della compagnia di Venaria e dal istituto di medicina legale di Torino hanno permesso di stabilire che il decesso, avvenuto circa un.

A un mese dal ritrovamento, il cadavere decomposto di Leini non ha ancora un'identità - Sarà molto difficile risalire a chi fosse se si tratta di uno straniero o di un senzatetto, in ogni caso è certa la morte naturale

