A Schiavon la delusione per la mancata elezione del compaesano Parolin | Aveva le carte in regola per fare il Papa

“Meglio così, il cardinale Parolin per noi rimarrà per sempre don Pietro”. Matteo Sambo era pronto ad alzare il bicchiere di spritz nel bar di Schiavon, a cinque chilometri da Marostica, per celebrare l’elezione del monsignore che a Roma ha fatto carriera diventando segretario di Stato di Papa Bergoglio. È difficile capire se vi sia delusione, o solo il prendere atto di quello che è stato deciso nel Conclave, che ha scelto una strada diversa. Se avessero eletto Parolin, sarebbe stato il quarto pontefice legato al Veneto in un secolo. Dopo Pio X, Papa Sarto, nato a Riese nel Trevigiano, dopo il bergamasco Papa Roncalli, Giovanni XXIII, che era stato patriarca di Venezia, e dopo Giovanni Paolo I, il “Papa del sorriso” venuto dalle montagne del Bellunese. Così non è stato, a conferma del detto che chi entra in Conclave da Papa, esce cardinale. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Schiavon la delusione per la mancata elezione del compaesano Parolin: “Aveva le carte in regola per fare il Papa”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pietro Parolin, l'attesa fino all'ultimo e la delusione di Schiavon: sfuma il sogno del Papa veneto - SCHIAVON (VICENZA) - Schiavon, il paese del cardinale Pietro Parolin, si è animato alle 18.08 quando è arrivata la fumata bianca. Il bar centrale del paese si sta... 🔗ilgazzettino.it

Marchionna oltre la delusione della mancata vittoria: «Il cambiamento avviato col dossier di Capitale della cultura non si fermerà» - È certamente deluso il sindaco Giuseppe Marchionna, che ieri ha assistito dalla prima fila della sala Spadolini del ministero della Cultura alla proclamazione della Capitale italiana della... 🔗quotidianodipuglia.it

"Porto, è mancata la trasparenza" - "Come ampiamente previsto è stata vinta da Grimaldi l’asta bandita dall’Autorità Portuale per vendere l’unico terminal che era interamente di proprietà pubblica nel porto di Ravenna: il terminal traghetti". Su questo tema interviene Marisa Iannucci, candidata Sindaca per Ravenna in Comune, Pci, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. "Nessuna risposta è nel frattempo intervenuta dal Comune e, in particolare, dall’assessora Annagiulia Randi, interpellata da Ravenna in Comune con una lettera aperta e a cui era stata rivolta la seguente domanda: "perché verrà venduto un prezioso ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

A Schiavon la delusione per la mancata elezione del compaesano Parolin: “Aveva le carte in regola per…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A Schiavon la delusione per la mancata elezione del compaesano Parolin: “Aveva le carte in regola per fare il Papa” - “Meglio così, il cardinale Parolin per noi rimarrà per sempre don Pietro ”. Matteo Sambo era pronto ad alzare il bicchiere di spritz nel bar di Schiavon, a cinque chilometri da Marostica, per celebrar ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Pietro Parolin, sfuma il sogno del suo paese Schiavon. Il cugino: «Ci credevo, sono deluso» - SCHIAVON (VICENZA) - Schiavon, il paese del cardinale Pietro Parolin, si è animato alle 18.08 quando è arrivata la fumata bianca. Il bar centrale del paese si è ... 🔗ilmattino.it