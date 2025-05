A Maura Delpero premio per la regia

0.28 Il premio per la migliore attrice protagonista ai premi David di Donatello 2025 è stato vinto da Tecla Insolia per L'arte della Gioia di Valeria Golino. Il miglior attore protagonista è Elio Germano per 'Berlinguer La grande ambizione' di Andrea Segre. Il David di Donatello per la miglior regista per la prima volta va a una donna, MauraDelpero, per il film 'Vermiglio'. "Dobbiamo molto al cinema documentaristico perché ha aperto alle donne e questa cinquina ci dice tantissimo", spiega la regista ritirando il premio. 🔗Servizitelevideo.rai.it