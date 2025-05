?? Habemus Papam | Il Primo Emozionante Discorso di Papa Leone XIV | La Pace Sia Con Voi ?

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papa m !"Il mondo si ferma, la Piazza San Pietro esplode in un applauso carico di emozione: Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Cardinal Prevost, è il nuovo Papa , 267esimo successore di Pietro.Un momento solenne, storico, carico di significato per la Chiesa cattolica e per milioni di fedeli nel mondo.?? Dalla Loggia centrale della Basilica Va. 🔗 Digital-news.it

Habemus papam, tutto il latino che serve per seguire l'elezione del nuovo papa - Il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede ed è usata soprattutto per i riti: su tutti quello del Conclave. Ecco le parole da conoscere per non perdere neanche un passaggio 🔗vanityfair.it