WWE | Yoshiki Inamura ha terminato la sua run in WWE

Yoshiki Inamura ha salutato quest'oggi la WWE, la superstar proveniente dalla NOAH ha infatti annunciato che dopo l'episodio di NXT del 6 Maggio sarebbe ritornata "a casa" in Giappone.In un segmento backstage, Inamura saluta il suo tag team partner Josh Briggs e si rammarica anche di non essere stato un buon compagno per lui.Yoshiki Inamura: "I have talked to Ava. Tonight, I'm going back to Japan.Briggs, I wish. I wish I could've been a better partner for you.Goodbye, my friend."#WWENXT #noahghc pic.twitter.com1sMwXkVnFh— meraWRESTLING (@meraWRESTLING) May 7, 2025 La WWE e la NOAH hanno iniziato a fare crossover con i wrestlers dal 2024, Omos ha vinto i tag team titles in Giappone e anche AJ Styles e proprio Josh Briggs ci sono andati.Inamura ha iniziato la sua avventura in WWE il 7 Novembre 2024.

