WWE | Seth Rollins svela la durata del suo contratto

Seth Rollins ha firmato un rinnovo di contratto con la WWE.La star 38enne si è legata alla compagnia per altri anni, ma solo adesso ci giungono informazioni dal diretto interessato.Quattro o cinque anni Parlando al Chicago Bears Podcast, Rollins ha detto quanti anni gli rimangono ancora di contratto:". Mi rimangono ancora quattro o cinque anni di contratto, penso di potercela fare, ad arrivare a metà dei miei quaranta, poi vedremo cosa succederà, ma mi sento molto, molto bene."Il discorso era contestualizzato in un ragionamento di Rollins, sul fatto che gli atleti moderni di qualsiasi sport hanno a disposizione più conoscenze per aiutare la loro carriera a durare più a lungo rispetto agli atleti del passato e lui stesso non fa eccezione.Adesso sappiamo per quanti anni ancora almeno vedremo Seth Rollins sugli schermi WWE, per quello che può essere considerato il minimo per un wrestler della sua importanza.

