Volley Trento vince il suo sesto Scudetto | Civitanova battuta in gara-4

vince il sesto Scudetto della sua storia chiudendo sul 3-1 la serie della finale playoff con la Cucine Lube Civitanova. In gara-4, sul parquet dell’Eurosuole Forum, il sestetto di coach Soli vince per 3-2 (21-25, 28-26, 25-17, 20-25, 15-9) e subentra nell’albo d’oro di Superlega alla Sir Safety Perugia.C’era attesa, ma anche curiosità. L’ultima volta che, durante i Play Off, le prime tre gare di una serie si conclusero in tre set fu durante la stagione 202122, quando proprio Civitanova e Trentino si trovarono sul 2-1 per i dolomitici nelle Semifinali. Stavolta la formazione ospite riesce non solo a vincere un set, ma anche a portarsi a casa il bottino massimo. È Civitanova a partire meglio con Nikolov e Bottolo subito protagonisti. Il massimo vantaggio nel primo set è di +6: Trento prova ad accorciare sul 24-20, ma non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. 🔗 Primo match ball sfruttato: l’Itas Trentinoildella sua storia chiudendo sul 3-1 la serie della finale playoff con la Cucine Lube. In-4, sul parquet dell’Eurosuole Forum, il sestetto di coach Soliper 3-2 (21-25, 28-26, 25-17, 20-25, 15-9) e subentra nell’albo d’oro di Superlega alla Sir Safety Perugia.C’era attesa, ma anche curiosità. L’ultima volta che, durante i Play Off, le prime tre gare di una serie si conclusero in tre set fu durante la stagione 202122, quando proprioe Trentino si trovarono sul 2-1 per i dolomitici nelle Semifinali. Stavolta la formazione ospite riesce non solo are un set, ma anche a portarsi a casa il bottino massimo. Èa partire meglio con Nikolov e Bottolo subito protagonisti. Il massimo vantaggio nel primo set è di +6:prova ad accorciare sul 24-20, ma non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. 🔗 Sportface.it

Su altri siti se ne discute

Volley, Trento scavalca Perugia e vince la regular season! Taranto saluta la Superlega, Monza si salva col brivido - Trento vince in extremis la regular season di Superlega che saluta Taranto, retrocessa dopo quasi tre ore di emozioni e ribaltamenti di fronte nell’asse tra Monza e la città pugliese. L’Itas vince 3-0 a Padova e scavalca Perugia, che lascia un set a Piacenza e viene superata per il peggiore quoziente set, ma le emozioni forti si concentrano in zona salvezza con Monza che rimonta Cisterna e vince 3-2 la sfida casalinga, mentre a Taranto Verona rimonta la Prisma Gioiella e si impone al tie break, condannando i pugliesi a una amarissima retrocessione. 🔗 © oasport.it - Volley, Trento scavalca Perugia e vince la regular season! Taranto saluta la Superlega, Monza si salva col brivido - Trento vince in extremis la regular season di Superlega che saluta Taranto, retrocessa dopo quasi tre ore di emozioni e ribaltamenti di fronte nell’asse tra Monza e la città pugliese. L’Itas vince 3-0 a Padova e scavalca Perugia, che lascia un set a Piacenza e viene superata per il peggiore quoziente set, ma le emozioni forti si concentrano in zona salvezza con Monza che rimonta Cisterna e vince 3-2 la sfida casalinga, mentre a Taranto Verona rimonta la Prisma Gioiella e si impone al tie break, condannando i pugliesi a una amarissima retrocessione. 🔗 oasport.it

LIVE Trento-Piacenza 3-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince una sfida infinita e si porta sull’1-0! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.48: Per Trento 25 punti di Michieletto, 17 di Rychlicki, 12 di Lavia, 10 di Flavio, per Piacenza 24 punti di Maar, 20 di Mandiraci, 17 di Romanò, 11 di Simon e 10 di Galassi 20.47: Partita difficile da raccontare in poche righe. Si è giocato sempre sul filo dell’equilibrio e alla fine la differenza l’ha fatta Michieletto che è stato sicuramente il migliore in campo. 🔗 © oasport.it - LIVE Trento-Piacenza 3-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince una sfida infinita e si porta sull’1-0! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50: per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.48: Per Trento 25 punti di Michieletto, 17 di Rychlicki, 12 di Lavia, 10 di Flavio, per Piacenza 24 punti di Maar, 20 di Mandiraci, 17 di Romanò, 11 di Simon e 10 di Galassi 20.47: Partita difficile da raccontare in poche righe. Si è giocato sempre sul filo dell’equilibrio e alla fine la differenza l’ha fatta Michieletto che è stato sicuramente il migliore in campo. 🔗 oasport.it

LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: tutto in una notte! Chi vince raggiunge Trento in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26: Le formazioni vedono Civitanova con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori e Bisotto libero. 20.24: Il verdetto arriverà solo al termine di una sfida che si preannuncia tesissima e combattuta, dove conteranno non solo la qualità tecnica, ma anche nervi saldi e cuore. Perugia avrà il supporto del proprio pubblico, ma dovrà superare le incertezze delle ultime uscite. 🔗 © oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: tutto in una notte! Chi vince raggiunge Trento in finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26: Le formazioni vedono Civitanova con Boninfante al palleggio, Lagumdzija opposto, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Bottolo e Nikolov schiacciatori e Bisotto libero. 20.24: Il verdetto arriverà solo al termine di una sfida che si preannuncia tesissima e combattuta, dove conteranno non solo la qualità tecnica, ma anche nervi saldi e cuore. Perugia avrà il supporto del proprio pubblico, ma dovrà superare le incertezze delle ultime uscite. 🔗 oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Trento espugna Civitanova in gara-4 e vince il suo sesto scudetto; CEV Cup, Trento vince in rimonta la Semifinale di andata; Volley, Superlega: Trento vince gara-1 al quinto. Finale per Milano nell'A1 femminile; Impresa Itas a Perugia: la Trentino Volley vince 3 a 2. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trento espugna Civitanova in gara-4 e vince il suo sesto scudetto - L'Itas Diatec Trentino vince all'Eurosole Forum al tie-break contro la Lube e si laurea per la sesta volta campione d'Italia. 🔗sportal.it

Volley, SuperLega: Trento è campione d'Italia - Trento è campione d'Italia nella SuperLega di volley. Questo il verdetto in gara-4 all'Eurosuole Forum, con l'Itas che vince in casa di Civitanova e conquista il sesto titolo della sua storia. Finisce ... 🔗msn.com

Trento vince lo scudetto del volley, battuta Civitanova in gara 4 - Sesto scudetto in bacheca per l'Itas Trentino. I gialloblù chiudono sul 3-1 la serie della finale dei play-off con la Cucine Lube Civitanova chiudendo la gara 4 per 3-2. (Articolo in aggiornamento) ... 🔗corriere.it