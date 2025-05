Volley Trento Campione d’Italia | Michieletto e compagni glaciali al tie-break Civitanova si arrende

Trento ha vinto lo scudetto di Volley maschile e si è laureata Campione d’Italia per la sesta volta nella propria storia: dopo i trionfi del 2008, 2011, 2013, 2015 e 2023, i dolomitici hanno rimesso le mani sull’ambito tricolore. I Campioni d’Europa (lo saranno ancora per una decina di giorni) hanno sconfitto Civitanova per 3-2 (21-25; 28-26; 25-17; 20-25; 15-9) nella spettacolare gara-4 della finale playoff e hanno così chiuso sul 3-1 la serie al meglio dei cinque incontri, meritandosi il tanto ambito scettro e succedendo a Perugia nell’albo d’oro.I ragazzi di coach Fabio Soli si erano presentati all’Eurosuole Forum dopo aver dominato gara-3 con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico e avevano a disposizione la prima occasione per chiudere i conti, ma i cucinieri speravano di trascinare la contesa alla bella di spareggio prodigandosi nell’ennesima rimonta dopo quella confezionata contro Perugia in semifinale. 🔗 © Oasport.it - Volley, Trento Campione d’Italia: Michieletto e compagni glaciali al tie-break, Civitanova si arrende ha vinto lo scudetto dimaschile e si è laureataper la sesta volta nella propria storia: dopo i trionfi del 2008, 2011, 2013, 2015 e 2023, i dolomitici hanno rimesso le mani sull’ambito tricolore. I Campioni d’Europa (lo saranno ancora per una decina di giorni) hanno sconfittoper 3-2 (21-25; 28-26; 25-17; 20-25; 15-9) nella spettacolare gara-4 della finale playoff e hanno così chiuso sul 3-1 la serie al meglio dei cinque incontri, meritandosi il tanto ambito scettro e succedendo a Perugia nell’albo d’oro.I ragazzi di coach Fabio Soli si erano presentati all’Eurosuole Forum dopo aver dominato gara-3 con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico e avevano a disposizione la prima occasione per chiudere i conti, ma i cucinieri speravano di trascinare la contesa alla bella di spareggio prodigandosi nell’ennesima rimonta dopo quella confezionata contro Perugia in semifinale. 🔗 Oasport.it

