Vis Pesaro più forte purtroppo! Le mie ultime pagelle amaranto

Pesaro contro l'Arezzo. La prima fu in Coppa, ad agosto: un calcio estivo, loro appena assemblati e noi a dominare in casa loro. Poi, dopo un mese, ci restituirono il favore con una sonora sconfitta, e al ritorno ci bloccarono sul pari.Squadra esperta, ma con giovani frizzanti: tre classe 2005, tra cui Tavellaro, che nel primo tempo ha praticamente annullato Pattarello.Nel secondo tempo, dopo l'ammonizione di Guccione per il rigore causato, e quella di Pattarello – forse innervosito per averlo sbagliato – ho lasciato lo stadio dopo il gol di Okoro. Deluso.pagelleTrombini 6 – Da qualche partita non lo vedo reattivo tra i pali. A Gubbio, dalla curva, mi era sembrato titubante. Forse paga anche la lentezza della difesa davanti a lui?Renzi 6 – Superato troppe volte, raramente utile in fase offensiva.

