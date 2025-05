Videochiamata con Niko Pandetta in carcere durante un concerto | Baby Gang ancora nei guai

Videochiamata durante un concerto verso un presunto cellulare in mano a Niko Pandetta (non è chiaro, potrebbe essere una registrazione), e peril trapper Baby Gang, nome d'arte del trapper Mouhib Zaccaria sono ancora guai.Baby Gang e la Videochiamata a Niko PandettaNei giorni scorsi la. 🔗 © Leccotoday.it - Videochiamata con Niko Pandetta in carcere durante un concerto: Baby Gang ancora nei guai Unaunverso un presunto cellulare in mano a(non è chiaro, potrebbe essere una registrazione), e peril trapper, nome d'arte del trapper Mouhib Zaccaria sonoe laNei giorni scorsi la. 🔗 Leccotoday.it

Baby Gang nei guai: la videochiamata a Niko Pandetta in carcere durante il concerto e il foglio di via dalla città - Mouhib Zaccaria, in arte "Baby Gang", è indagato per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Nella notte del 2 maggio scorso, mentre si esibiva sul palco della manifestazione musicale "One day music" presso uno stabilimento balneare di Catania, avrebbe effettuato una videochiamata.

Baby Gang in Sicilia: videochiamata a Niko Pandetta dal palco scatena perquisizione in carcere - Un episodio inquietante ha recentemente scosso l'opinione pubblica siciliana: durante un evento musicale, una baby gang ha effettuato una videochiamata in diretta al trapper Niko Pandetta, attualmente detenuto, suscitando allarme e portando a una perquisizione nella sua cella. Niko Pandetta, all'anagrafe Vincenzo Pandetta, è un noto trapper catanese con un passato controverso. Nipote del boss

Baby Gang indagato per videochiamata a Niko Pandetta dal carcere durante il concerto - Indagini della Procura di Catania: coinvolto anche Niko Pandetta. La Procura di Catania ha avviato un'indagine a carico del rapper Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, di 24 anni, per concorso nell'accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. L'accusa è aggravata dall'ipotesi di favoreggiamento mafioso, oltre alla violazione della misura di sorveglianza speciale, che gli vietava di trovarsi nel territorio del capoluogo etneo.

