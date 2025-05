VIDEO IN – Marotta | Inter ancora in finale un orgoglio! Inzaghi artefice di questo traguardo

© Inter-news.it - VIDEO IN – Marotta: «Inter ancora in finale, un orgoglio! Inzaghi artefice di questo traguardo»

Marotta al termine della straordinaria vittoria dell'Inter 4-3 contro il Barcellona, al termine della partita in mixed zone il presidente nerazzurro ha espresso tutto il suo orgoglio. Le sue parole sono state raccolte dal nostro inviato Sandro Caramazza. IL COMMENTO – Il presidente Giuseppe Marotta ha commentato così con estremo orgoglio: «Siamo contenti di aver conquistato questo grandioso traguardo, il pubblico ci ha accompagnato e supportato. Siamo onorati di poter disputare questa finale di Champions League a Monaco. Merito di Inzaghi? Certamente! Lui è il centro di questo modello, supportato dalla società e dalla nuova proprietà che è sempre presente, in modo silenzioso. L'artefice di questo lavoro è sicuramente Simone Inzaghi».Inter oltre ogni aspettativa? Marotta non ci sta!GRANDE orgoglio – Marotta risponde a una domanda legata agli obiettivi stagionali: «Oltre ogni aspettativa direi di no, questa squadra ha cominciato ad avere la consapevolezza dalla finale di Istanbul.

