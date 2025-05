VIDEO IN – Inzaghi | Tanti in dubbio oggi | vedi Frattesi! Inter l’ha vinta col cuore

Inter la finale di Champions League del prossimo 31 maggio, Simone Inzaghi si è presentato ai giornalisti in mixed zone con l’emozione ancora viva sul volto e nelle parole. Presente a San Siro il nostro inviato Sandro Caramazza. DI cuore – Simone Inzaghi ha voluto condividere la serata storica non solo con la sua squadra, ma anche e soprattutto con i tifosi, sottolineando quanto sia stata importante la spinta del popolo Interista in questa cavalcata europea: «Come racconterò questa vittoria ai miei figli? Una serata spettacolare, giusto averla condivisa con i nostri tifosi che ci hanno sempre accompagnato in questi quattro anni. Questa sera da quando siamo arrivati col pullman fino al 124?. Ci giocheremo questa grandissima finale il 31 maggio. 🔗 Dopo l’impresa contro il Barcellona, che ha consegnato all’la finale di Champions League del prossimo 31 maggio, Simonesi è presentato ai giornalisti in mixed zone con l’emozione ancora viva sul volto e nelle parole. Presente a San Siro il nostro inviato Sandro Caramazza. DI– Simoneha voluto condividere la serata storica non solo con la sua squadra, ma anche e soprattutto con i tifosi, sottolineando quanto sia stata importante la spinta del popoloista in questa cavalcata europea: «Come racconterò questa vittoria ai miei figli? Una serata spettacolare, giusto averla condivisa con i nostri tifosi che ci hanno sempre accompagnato in questi quattro anni. Questa sera da quando siamo arrivati col pullman fino al 124?. Ci giocheremo questa grandissima finale il 31 maggio. 🔗 Inter-news.it

