Veni Creator Spiritus un inno di concordia oltre ogni divisione

Canto liturgico intonato dai cardinali a inizio Conclave per invocare la discesa dello Spirito santo è un richiamo all’unità e alla sacralità 🔗 Repubblica.it

