Valeria Bruni Tedeschi ai David 2025 | Interpretare un personaggio più vecchio richiede coraggio Valeria Golino voglio passare la vita con te Sei il massimo della gioia

David, Valeria Bruni Tedeschi: "Nessuna ansia, questa è una festa" - Roma, 7 mag. (askanews) - "Sono molto emozionata e molto commossa e piena di gratitudine. Per me va già tutto bene, è tutto molto allegro, non ho quest'ansia, né di vincere, sono felice di essere qui con tutta la troupe dell'Arte della Gioia. È una festa, c'è un periodo per lavorare e un periodo per... questo è il periodo della festa": così arrivando al Quirinale per la cerimonia dei David di Donatello, l'attrice, regista e sceneggiatrice franco-italiana Valeria Bruni Tedeschi, candidata come miglior attrice non protagonista per il ruolo della principessa Gaia Brandiforti nella miniserie ... 🔗quotidiano.net

© quotidiano.net - David, Valeria Bruni Tedeschi: "Nessuna ansia, questa è una festa"