Una favela vicino a scuola e centro sportivo | abbattute 50 baracche

favela vicino a una scuola, abitazioni e un centro sportivo. Siamo a Primavalle dove questa mattina gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale hanno recuperato un'area di 6mila metri quadrati occupata da un insediamento abusivo un'area verde di circa 6mila metri quadrati e di.

Dalmine (BG), fermato dai Carabinieri un 18enne vicino una scuola: l'uomo minacciava gli studenti - Un diciottenne di origini egiziane, H.F., ha seminato il panico nei pressi dell'istituto Einaudi di Dalmine, minacciando di morte i passanti con un coltello da cucina. L'episodio, avvenuto lo scorso 10 marzo, ha visto il pronto intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato il giovane e scongiurato conseguenze peggiori. La dinamica dei fatti Poco prima delle […] The post Dalmine (BG), fermato dai Carabinieri un 18enne vicino una scuola: l'uomo minacciava gli studenti first appeared on Scuolalink.

Napoli, uccide compagno della ex moglie vicino a una scuola e si toglie la vita - Un uomo ha ucciso a colpi di pistola il compagno della ex moglie a Marano di Napoli per poi togliersi la vita. L'assassino avrebbe inseguito la vittima con il suo scooter e l'avrebbe raggiunta mentre si trovava a bordo di un'auto, non lontano da una scuola. Qui, dopo diversi tentativi di avvicinamento, avrebbe giustiziato l'uomo con diversi colpi di pistola. Poi si sarebbe tolto la vita. La vittima dell'omicidio aveva già denunciato in passato alle forze dell'ordine di aver subito minacce di morte da parte del suo assassino.

"Cantiere e rumore vicino alla scuola: i genitori meritano risposte" - Il gruppo consiliare Novellara Democratica Civica esprime solidarietà a genitori e studenti delle scuole medie, "giustamente preoccupati per i disagi arrecati dai lavori per la messa in sicurezza dell'edificio che dureranno per almeno un altro anno e mezzo, a cui si aggiungono i rumori del vicino cantiere per la ristrutturazione dell'edificio palestra". Una vicenda di cui nei giorni scorsi il Carlino si è occupato, evidenziando i timori dei genitori.

