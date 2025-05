Un prezioso passo avanti nella cura donata la piattaforma per la diagnostica oncologica alla Asl 5

© Lanazione.it - Un prezioso passo avanti nella cura, donata la piattaforma per la diagnostica oncologica alla Asl 5

diagnostica con notevoli benefici per i pazienti oncologici; ma che permette all’ azienda sanitaria spezzina di essere completamente autonoma e indipendente dall’ ospedale San Martino di Genova dal quale a oggi, per questo tipo di macchinario, dipendeva insieme al resto degli ospedali della Liguria.Il Comitato Assistenza Malati dell’ ingegner Alfredo Perioli ha donato ad Asl 5 il noleggio della piattaforma Idylla Biocartis con i relativi reagenti la cui presentazione è avvenuta ieri mattina alla presenza di Paolo Cavagnaro, direttore generale Asl 5, Maria Paola Perioli e Alberto Nardini, rispettivamente presidente e membro del direttivo dell’ associazione, il professor Dessanti e la biologa molecolare. 🔗 La Spezia, 7 maggio 2025 – Una donazione che non solo permette al laboratorio di biologia molecolare della struttura complessa di anatomia patologica di Asl 5, diretta dal dottor Paolo Dessanti, di essere all’ avanguardia nell’ indaginecon notevoli benefici per i pazienti oncologici; ma che permette all’ azienda sanitaria spezzina di essere completamente autonoma e indipendente dall’ ospedale San Martino di Genova dal quale a oggi, per questo tipo di macchinario, dipendeva insieme al resto degli ospedali della Liguria.Il Comitato Assistenza Malati dell’ ingegner Alfredo Perioli ha donato ad Asl 5 il noleggio dellaIdylla Biocartis con i relativi reagenti la cui presentazione è avvenuta ieri mattinapresenza di Paolo Cavagnaro, direttore generale Asl 5, Maria Paola Perioli e Alberto Nardini, rispettivamente presidente e membro del direttivo dell’ associazione, il professor Dessanti e la biologa molecolare. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

Volley, un successo sudato ma prezioso per la Querzoli: un passo avanti verso la salvezza - Vittoria preziosa per la Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà piega con un 3 a 1 la Volley Montorio al Vomano con i parziali di 25-22, 25-23, 19-25 e 25-15. Tre punti sudati dai ragazzi di coach Gabriel Kunda ma che grazie ad una super prestazione di Camerani, per... 🔗forlitoday.it

F1, Fred Vasseur: “Svilupperemo la macchina per Hamilton, ma anche lui deve fare un passo avanti” - La Ferrari sta vivendo un avvio di stagione molto deludente, in cui è ancora a secco di podi dopo tre Gran Premi. Se si esclude l’estemporanea prima posizione di Lewis Hamilton nella Sprint Qualifying e nella Sprint di Shanghai, la Scuderia di Maranello è sempre stata inferiore a McLaren e ad almeno una tra Mercedes e Red Bull, restando dunque fuori dalla top3 la domenica. Una delle problematiche da risolvere nelle prossime settimane è legata sicuramente alle difficoltà di Hamilton soprattutto in qualifica nel confronto diretto con il compagno di squadra Charles Leclerc. 🔗oasport.it

Meloni: “Il reato di femminicidio un passo avanti a tutela delle donne vittime di violenza”. Roccella: “Mutamento culturale”. La Lega muta - Tutti favorevoli, con qualche distinguo e precisazione. L’introduzione del reato di femminicidio – previsto dal disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri – mette quasi totalmente d’accordo maggioranza e opposizione. Esultano, ovviamente, la premier Giorgia Meloni, i ministri e buona parte del centrodestra. Non disdegnano anche nel centrosinistra, con Pd e M5s che mettono alcuni puntini sulle “i” ricordando come si tratti di una “presa d’atto” dell’esistenza del fenomeno dopo averne negato l’esistenza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Via libera all’emendamento Pella: svolta nella lotta all’obesità in Italia; Arriva un fondo per l’obesità; Nutraceutica applicata al dolore cronico facciale: una nuova frontiera nella cura; Un sarcoma a dieci anni: la storia di Alessandro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Passo in avanti nella gestione terapeutica dell'emicrania - Un passo in avanti nella gestione terapeutica ed assistenziale dei pazienti con emicrania. Dal 23 aprile l'Aifa ha modificato la piattaforma di monitoraggio dei nuovi farmaci per la terapia dell ... 🔗ansa.it

Col modello NeMO a Bologna un passo avanti per la cura della Sla - Come Aisla, siamo al fianco delle famiglie ogni giorno, per accompagnarle lungo il percorso di cura e contribuire alla costruzione di una rete territoriale sempre più solida, accessibile e ... 🔗vita.it

A Monterubbiano arriva l’isola ecologica. «Un altro passo in avanti della cura dell’ambiente» - si tratta di un momento importante che premia l’intera comunità e un ulteriore passo in avanti verso una cura concreta nei confronti dell’ambiente - sottolinea la sindaca Meri Marziali ... 🔗msn.com