Un compleanno speciale per Chiara Ferragni lontano da casa

compleanno in un contesto lavorativo unico. Chiara Ferragni compie 38 anni: tra lavoro e affetti in Medio Oriente su Donne Magazine. 🔗 © Donnemagazine.it - Un compleanno speciale per Chiara Ferragni lontano da casa La celebre imprenditrice festeggia il suoin un contesto lavorativo unico.compie 38 anni: tra lavoro e affetti in Medio Oriente su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera ospite speciale al compleanno della figlia Vittoria - Il compagno dell’imprenditrice partecipa sempre di più alla vita familiare. «Un fine settimana trascorso con tutti i miei amori più grandi: i miei figli, la mia famiglia, i miei migliori amici», ha scritto lei sui social 🔗 © vanityfair.it - Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera ospite speciale al compleanno della figlia Vittoria - Il compagno dell’imprenditrice partecipa sempre di più alla vita familiare. «Un fine settimana trascorso con tutti i miei amori più grandi: i miei figli, la mia famiglia, i miei migliori amici», ha scritto lei sui social 🔗 vanityfair.it

Chiara Ferragni celebra il compleanno del figlio Leone con una festa speciale - Il 20 marzo 2025, Chiara Ferragni ha celebrato il settimo compleanno del figlio Leone con un evento esclusivo, riservato a pochi amici e familiari. La nota influencer ha voluto rendere speciale questa giornata, tornando da un viaggio di lavoro a Madrid per organizzare tutto al meglio. Una celebrazione intima per Leone Leone, per i suoi 7 anni, ha ricevuto una torta al cioccolato di grandi dimensioni, adornata con candeline pronte per essere spente, un gesto simbolico che rappresenta la tradizione dei compleanni. 🔗 © velvetgossip.it - Chiara Ferragni celebra il compleanno del figlio Leone con una festa speciale - Il 20 marzo 2025, Chiara Ferragni ha celebrato il settimo compleanno del figlio Leone con un evento esclusivo, riservato a pochi amici e familiari. La nota influencer ha voluto rendere speciale questa giornata, tornando da un viaggio di lavoro a Madrid per organizzare tutto al meglio. Una celebrazione intima per Leone Leone, per i suoi 7 anni, ha ricevuto una torta al cioccolato di grandi dimensioni, adornata con candeline pronte per essere spente, un gesto simbolico che rappresenta la tradizione dei compleanni. 🔗 velvetgossip.it

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il compleanno della figlia Vittoria - Ieri la piccola Vittoria Ferragni ha compiuto 4 anni e mamma Chiara ha organizzato in suo onore un pranzo con le persone care. Cosa ha indossato l'imprenditrice per un'occasione tanto speciale?Continua a leggere 🔗 - Ieri la piccola Vittoria Ferragni ha compiuto 4 anni e mamma Chiara ha organizzato in suo onore un pranzo con le persone care. Cosa ha indossato l'imprenditrice per un'occasione tanto speciale?Continua a leggere 🔗 fanpage.it

Chiara Ferragni, compleanno ad Abu Dhabi: jeans e camicia bianca per festeggiare i 38 anni - Oggi Chiara Ferragni compie 38 anni ma non è a Milano per festeggiare con gli amici: ecco dove sta trascorrendo il compleanno e il look scelto per questa ... 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni, compleanno da sola: «Spero che il meglio debba ancora venire». Gli auguri delle sorelle: «La nostra guerriera» - Chiara Ferragni spegne 38 candeline. «Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore», scrive su ... 🔗msn.com

Chiara Ferragni sola ad Abu Dhabi: così festeggia il suo compleanno - Chiara Ferragni festeggia il suo compleanno ad Abu Dhabi, lontano da famiglia e figli, ma con tanti auguri da amici e parenti ... 🔗msn.com