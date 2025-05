ULTIM’ORA – Clamoroso da Sky | Tentativo Napoli per De Bruyne i dettagli

Clamoroso l’ULTIM’ORA lanciata da Sky Sport in merito al mercato del Napoli: gli occhi degli azzurri sono su Kevin De Bruyne.Il Napoli è già molto attento in sede di mercato, malgrado mancano diverse settimane dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. L’intenzione del club azzurro sembra quella di assicurarsi un organico di altissimo livello in vista della prossima stagione e a confermarlo c’è anche l’ULTIM’ORA lanciata da Sky Sport: secondo l’emittente satellitare, il Napoli ci starebbe provando concretamente per Kevin De Bruyne.Una notizia che in questi minuti sta scatenando l’entusiasmo da parte dei sostenitori di fede azzurra, che a questo punto guarderanno con forte attenzione gli sviluppi legati a una voce di mercato che già sta facendo impazzire i sostenitori di fede partenopea. 🔗 © Spazionapoli.it - ULTIM’ORA – Clamoroso da Sky: “Tentativo Napoli per De Bruyne”, i dettagli Ha dell’lanciata da Sky Sport in merito al mercato del: gli occhi degli azzurri sono su Kevin De.Ilè già molto attento in sede di mercato, malgrado mancano diverse settimane dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. L’intenzione del club azzurro sembra quella di assicurarsi un organico di altissimo livello in vista della prossima stagione e a confermarlo c’è anche l’lanciata da Sky Sport: secondo l’emittente satellitare, ilci starebbe provando concretamente per Kevin De.Una notizia che in questi minuti sta scatenando l’entusiasmo da parte dei sostenitori di fede azzurra, che a questo punto guarderanno con forte attenzione gli sviluppi legati a una voce di mercato che già sta facendo impazzire i sostenitori di fede partenopea. 🔗 Spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ronaldo Inter (Sky Sports), clamoroso! L’ex Juve può tornare in Serie A? L’attaccante vuole giocare il Mondiale per Club e… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Ronaldo Inter (Sky Sports), il futuro dell’ex Juve può essere nuovamente in Serie A: la clamorosa indiscrezione Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sports UK e ripresa in Italia da Tuttosport che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, che avrebbe nel mirino la partecipazione alla prossima edizione del Mondiale per Club. Secondo l’emittente inglese CR7 sarebbe alla ricerca di una squadra che prenda parte alla prossima competizione e starebbe valutando la possibilità di svincolarsi dall’Al Nassr. 🔗 © juventusnews24.com - Ronaldo Inter (Sky Sports), clamoroso! L’ex Juve può tornare in Serie A? L’attaccante vuole giocare il Mondiale per Club e… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Ronaldo Inter (Sky Sports), il futuro dell’ex Juve può essere nuovamente in Serie A: la clamorosa indiscrezione Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sports UK e ripresa in Italia da Tuttosport che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, che avrebbe nel mirino la partecipazione alla prossima edizione del Mondiale per Club. Secondo l’emittente inglese CR7 sarebbe alla ricerca di una squadra che prenda parte alla prossima competizione e starebbe valutando la possibilità di svincolarsi dall’Al Nassr. 🔗 juventusnews24.com

ULTIM’ORA – “PRESENTA SIMONA VENTURA”: clamoroso in Mediaset | La sostituzione è arrivata come un tuono - Clamorosa indiscrezione, la presentatrice va a Mediaset e condurrà un programma di punta che conosce molto bene. Simona Ventura, figura iconica della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 come concorrente in vari quiz televisivi, per poi affermarsi come valletta in programmi di Rai 1. La sua passione per lo sport l’ha poi portata a lavorare come giornalista sportiva, aprendole le porte del mondo dello spettacolo. 🔗 © ilfogliettone.it - ULTIM’ORA – “PRESENTA SIMONA VENTURA”: clamoroso in Mediaset | La sostituzione è arrivata come un tuono - Clamorosa indiscrezione, la presentatrice va a Mediaset e condurrà un programma di punta che conosce molto bene. Simona Ventura, figura iconica della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 come concorrente in vari quiz televisivi, per poi affermarsi come valletta in programmi di Rai 1. La sua passione per lo sport l’ha poi portata a lavorare come giornalista sportiva, aprendole le porte del mondo dello spettacolo. 🔗 ilfogliettone.it

Infortuni Napoli, ULTIM’ORA dall’infermeria: lo ha appena annunciato Sky - Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport in vista del prossimo impegno del campionato di Serie A, in programma contro il Venezia: cosa trapela dall’infermeria di Castel Volturno. In casa Napoli regna l’entusiasmo dopo il ritorno alla vittoria avvenuto in occasione dell’ultima sfida del campionato di Serie A, disputato allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Ormai, anche Antonio Conte ha sciolto le riserve e mira apertamente allo Scudetto, pur consapevole che servirà uno sforzo importante da parte della squadra, che sembra lasciarsi alle spalle i numerosi imprevisti che ... 🔗 © spazionapoli.it - Infortuni Napoli, ULTIM’ORA dall’infermeria: lo ha appena annunciato Sky - Arrivano novità dalla redazione di Sky Sport in vista del prossimo impegno del campionato di Serie A, in programma contro il Venezia: cosa trapela dall’infermeria di Castel Volturno. In casa Napoli regna l’entusiasmo dopo il ritorno alla vittoria avvenuto in occasione dell’ultima sfida del campionato di Serie A, disputato allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Ormai, anche Antonio Conte ha sciolto le riserve e mira apertamente allo Scudetto, pur consapevole che servirà uno sforzo importante da parte della squadra, che sembra lasciarsi alle spalle i numerosi imprevisti che ... 🔗 spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thiaw, goffo autogol al 5' di Torino-Milan dopo rilancio di Maignan: foto e ricostruzione; X Factor 2024: Tripudio per Mimì e Manuel Agnelli, record ascolti Sky e social per la finale di Napoli; Kyrgios non rinuncia alla crociata contro Sinner: l’ultimo commento è clamoroso; Di Canio mette in imbarazzo Bergomi, sa qualcosa sul futuro di Chiesa: Non fare il furbino. 🔗Su questo argomento da altre fonti