Ultimissime Juve LIVE | novità sul futuro di Conte ripresa degli allenamenti verso la Lazio Cosa filtra su Koopmeiners e Vlahovic

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera

Ultimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE – 6 maggio 2025

Nuova maglia Juventus 2025/26, le prime immagini dell'Home Kit dei bianconeri: dal colletto ai dettagli rosa. Tutte le novità – FOTO

Ore 23:00 – Nuova maglia Juventus 2025/26, le prime immagini dell'Home Kit: le FOTO della prossima maglia dei bianconeri

Osimhen Juve, due squadre della Saudi Pro League provano il gran colpo con un piano ben preciso! Entrambi i club farebbero questo.

