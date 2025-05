Tyra Caterina Grant eliminata all' esordio agli Internazionali BNL d' Italia

- Il tennis italiano ha un nuovo importante rinforzo. Qualche minuto fa è arrivata la notizia che Tyra Caterina Grant è ufficialmente una giocatrice italiana e che potrà finalmente scendere in campo con a fianco del suo nome il Tricolore. La classe 2008 è nata a Roma ed è figlia dell’ex giocatore di basket Tyrone Grant, che ha militato per molti anni nel nostro campionato, e di Cinzia Giovinco, anche lei atleta e maestra di tennis. 🔗 oasport.it

- “Poter giocare a Roma come primo torneo da italiana è davvero bellissimo". Queste sono le parole di Tyra Caterina Grant tennista col doppio passaporto statunitense italiano che scenderà in campo al Foro Italico con i colori azzurri. La giovanissima tennista, classe 2008, è figlia del cestista... 🔗 romatoday.it

© oasport.it - Tyra Caterina Grant vince le pre-qualificazioni e ottiene la wild card anche in doppio per Roma

- Tyra Caterina Grant, dopo aver ricevuto dagli organizzatori l’invito per il main draw in singolare, si è guadagnata sul campo la wild card anche per il tabellone principale di doppio in occasione degli Internazionali d’Italia 2025. La giovane italo-statunitense, che ha appena ufficializzato il cambio di nazionalità sportiva, giocherà dunque il suo primo evento da azzurra al Foro Italico sia in singolare che in doppio. 🔗 oasport.it