Trump: "Tre ostaggi morti, soltanto 21 in mano ad Hamas ancora vivi" | Yemen, Israele attacca con raid aerei Sanaa

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Tre ostaggi morti, soltanto 21 in mano ad Hamas ancora vivi" | Yemen, Israele attacca con raid aerei Sanaa

Trump: "Gli Houthi hanno capitolato e noi cesseremo gli attacchi contro di loro". Dopo il nuovo piano per invadere la Striscia, Hamas dice di non avere più interesse a parlare di tregua con Tel Aviv 🔗 : "Gli Houthi hanno capitolato e noi cesseremo gli attacchi contro di loro". Dopo il nuovo piano per invadere la Striscia,dice di non avere più interesse a parlare di tregua con Tel Aviv 🔗 Tgcom24.mediaset.it

L’ultimo avvertimento di Trump ad Hamas: «Se non rilasciate gli ostaggi siete morti» - «Per la leadership – di Hamas – ora è il momento di lasciare Gaza, finché avete ancora una possibilità. Inoltre, dico al popolo di Gaza: un futuro meraviglioso ti attende, ma non se tieni degli ostaggi. Se lo fai, sei morto! Prendi una decisione intelligente. Rilascia gli ostaggi ora, o ci sarà l’inferno da pagare più tardi!». Queste le parole postate da Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social. 🔗open.online

Usa, Trump: “Hamas ha rilasciato i tre ostaggi grazie alle mie dichiarazioni” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “Fai quello che vuoi”, in merito all’accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Il tycoon ha parlato con i giornalisti in Florida, al suo atterraggio dalla Daytona. Il presidente americano ha aggiunto che Hamas ha accettato di liberare tre ostaggi, tra cui un cittadino americano, Sagui Dekel-Chen, proprio grazie alle sue minacce. 🔗lapresse.it

Trump: “Ultimo avvertimento ad Hamas, se non rilasciate gli ostaggi siete morti” - (Adnkronos) – Hamas deve rilasciare gli ultimi ostaggi “ora” e restituire i corpi “immediatamente”, questo è “l'ultimo avvertimento”. Così il presidente Usa, Donald Trump, che si è rivolto al ''popolo di Gaza'' con toni perentori: "Se tenete degli ostaggi, siete morti”. “Sto inviando a Israele tutto ciò di cui hanno bisogno per finire il lavoro, […] 🔗periodicodaily.com

Trump: "Tre ostaggi morti, soltanto 21 in mano ad Hamas ancora vivi" | Yemen, Israele attacca con raid aerei Sanaa - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 579. Donald Trump ha annunciato che altri tre ostaggi sono morti a Gaza e che solo 21 sono ... 🔗msn.com

Trump: “Solo 21 ostaggi israeliani sono ancora vivi”. Tregua Usa-Houthi - Gli Stati Uniti e gli Houthi hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco. Lo ha reso noto l'Oman, tradizionale mediatore in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen e gli Stati Uniti hanno concordato ... 🔗informazione.it

Trump rivela: a Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi - Il presidente Trump annuncia che il numero di ostaggi vivi a Gaza è inferiore a 24, sfidando le precedenti stime israeliane. 🔗quotidiano.net