Trump | Soltanto 21 ostaggi in mano ad Hamas ancora vivi | Yemen Israele attacca con raid aerei Sanaa

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Soltanto 21 ostaggi in mano ad Hamas ancora vivi" | Yemen, Israele attacca con raid aerei Sanaa

Trump: "Gli Houthi hanno capitolato e noi cesseremo gli attacchi contro di loro". Dopo il nuovo piano per invadere la Striscia, Hamas dice di non avere più interesse a parlare di tregua con Tel Aviv 🔗 : "Gli Houthi hanno capitolato e noi cesseremo gli attacchi contro di loro". Dopo il nuovo piano per invadere la Striscia,dice di non avere più interesse a parlare di tregua con Tel Aviv 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bruno Vespa sui dazi di Trump: "Per il consumatore italiano non cambia nulla; se la pizza a New York passerà da 21 a 24 euro non sarà un problema" – VIDEO - Il giornalista ha commentato gli effetti dell'introduzione delle tariffe Usa affermando che le cose "non cambieranno molto" Bruno Vespa ha commentato l'introduzione dei dazi di Trump sul mercato italiano affermando che per il consumatore nostrano "non cambia nulla, perché i dazi sono un'altra 🔗ilgiornaleditalia.it

Netanyahu lascia Budapest e vola a Washington: “Con Trump parlerò di ostaggi, Gaza e dazi” - Mentre, Netanyahu viaggia verso gli Stati Uniti, per quello che dovrebbe essere "un urgente ed importante incontro", elogia l'Ungheria per il suo sostegno a Israele negli organismi internazionali, centinaia di palestinesi stanno manifestando a Gaza L'articolo Netanyahu lascia Budapest e vola a Washington: “Con Trump parlerò di ostaggi, Gaza e dazi” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Trump: «Siamo vicini alla liberazione degli ostaggi a Gaza» - Durante una riunione di governo giovedì, Donald Trump ha dichiarato che i negoziati per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza stanno facendo progressi. «Siamo vicini a riaverli indietro», ha detto riferendosi ai prigionieri del gruppo palestinese. Ha aggiunto che stava trattando con Israele e Hamas, senza però fornire ulteriori dettagli sulle discussioni in corso. Lo riporta Reuters. Secondo un articolo pubblicato oggi dal New York Times, i funzionari statunitensi sono sotto pressione per portare a termine i negoziati rapidamente. 🔗lettera43.it

Ne parlano su altre fonti

Le notizie del 21 aprile sulla morte del pontefice; Bibi segue Trump: ostaggi liberi o guerra; Guerra Israele Medio Oriente, Trump: ho convinto Netanyahu a far passare aiuti a Gaza; Il grande ritorno dell’Intramontabile Trump tra bugie e promesse: “Andremo su Marte”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump: "Soltanto 21 ostaggi in mano ad Hamas ancora vivi" | Yemen, Israele attacca con raid aerei Sanaa - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 579. Donald Trump ha annunciato che altri tre ostaggi sono morti a Gaza e che solo 21 sono ... 🔗msn.com

Trump, 'a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato di aver appreso di recente che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi: "Su 59, 24 erano ancora in vita, e ora capisco che non è nemmeno ... 🔗msn.com

Netanyahu annuncia nuovi sforzi per liberare ostaggi durante incontro con Trump - Per il Primo Ministro, questa lotta non è soltanto ... ostaggi è, e continua a essere, un catalizzatore di tensioni che richiede un’interazione attiva e intensa tra i leader mondiali. Non è chiaro ... 🔗gaeta.it