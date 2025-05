© Lanazione.it - Treni bloccati, “più bus tra Borgo San Lorenzo e Marradi”

Firenze, 7 maggio 2025 – Da domani giovedì 8 maggio saranno incrementati i servizi bus traSansulla linea Firenze –S.- Faenza.I collegamenti ferroviari tra le due località sono stati interrotti il 14 marzo a causa della grossa ondata di maltempo che ha colpito la Toscana ed in particolare l’area del Mugello.“Da domani, in accordo con la Regione Toscana e rispondendo anche alle richieste arrivate dal territorio – spiegatalia in una nota – saranno incrementati e parzialmente rimodulati gli orari delle corse bus nei giorni feriali ed attivati alcuni servizi nei festivi. Sono in corso ulteriori verifiche per armonizzare i collegamenti con il Trasporto Pubblico Locale verso Palazzuolo Sul Senio. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus saranno maggiori rispetto al viaggio in treno considerati anche i lavori in corso sul percorso stradale. 🔗 Lanazione.it