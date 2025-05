Tregua di tre giorni ordinata da Putin per il 9 maggio | l' Ucraina rifiuta

Tregua di tre giorni ordinata da Vladimir Putin nell'ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria nella Seconda guerra mondiale è entrata in vigore. Lo hanno reso noto i media russi. "Il cessate il fuoco. nell'80esimo anniversario della Grande Vittoria è iniziato", ha riportato l'agenzia di stampa statale Ria. L'Ucraina non ha mai accettato la Tregua e l'ha liquidata come una messa in scena teatrale, chiedendo invece un cessate il fuoco di 30 giorni. 🔗 © Quotidiano.net - Tregua di tre giorni ordinata da Putin per il 9 maggio: l'Ucraina rifiuta Ladi treda Vladimirnell'ambito delle celebrazioni del 9per la vittoria nella Seconda guerra mondiale è entrata in vigore. Lo hanno reso noto i media russi. "Il cessate il fuoco. nell'80esimo anniversario della Grande Vittoria è iniziato", ha riportato l'agenzia di stampa statale Ria. L'non ha mai accettato lae l'ha liquidata come una messa in scena teatrale, chiedendo invece un cessate il fuoco di 30. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Putin offre tre giorni di tregua. Zelensky: «È solo un tentativo di manipolazione»?Trump «irritato» dalle mosse dello zar - Le notizie di lunedì 28 aprile sul conflitto in Ucraina, in diretta. Trump: «Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea. Deluso da Mosca». Rubio: «Settimana cruciale, capiremo se Kiev e Mosca vogliono la pace» 🔗 © xml2.corriere.it - Putin offre tre giorni di tregua. Zelensky: «È solo un tentativo di manipolazione»?Trump «irritato» dalle mosse dello zar - Le notizie di lunedì 28 aprile sul conflitto in Ucraina, in diretta. Trump: «Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea. Deluso da Mosca». Rubio: «Settimana cruciale, capiremo se Kiev e Mosca vogliono la pace» 🔗 xml2.corriere.it

Lega-Fi, Meloni invoca almeno tre giorni di tregua - Il vertice di maggioranza non ci sarà. Non ufficialmente almeno e non prima dell’incontro dei volenterosi di giovedì a Parigi, al quale Meloni presenzierà. Contatti telefonici ce ne sono stati […] The post Lega-Fi, Meloni invoca almeno tre giorni di tregua first appeared on il manifesto. 🔗 © cms.ilmanifesto.it - Lega-Fi, Meloni invoca almeno tre giorni di tregua - Il vertice di maggioranza non ci sarà. Non ufficialmente almeno e non prima dell’incontro dei volenterosi di giovedì a Parigi, al quale Meloni presenzierà. Contatti telefonici ce ne sono stati […] The post Lega-Fi, Meloni invoca almeno tre giorni di tregua first appeared on il manifesto. 🔗 cms.ilmanifesto.it

Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" | Kellogg: "Cessate il fuoco di tre giorni è assurdo" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗 © tgcom24.mediaset.it - Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" | Kellogg: "Cessate il fuoco di tre giorni è assurdo" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗 tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La tregua di tre giorni ordinata da Putin è entrata in vigore; Vance: da Russia richieste eccessive per la pace. Xi Jinping a Mosca, per la parata della Vittoria - Media russi: scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin; Media russi, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin; Media russi, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Media russi, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin - La tregua di tre giorni ordinata da Vladimir Putin nell'ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria nella Seconda guerra mondiale è entrata in vigore. Lo hanno reso noto i media russi. "Il ... 🔗ansa.it

Ucraina, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin - La tregua di tre giorni ordinata da Vladimir Putin nell'ambito delle celebrazioni del 9 maggio per la vittoria nella Seconda guerra mondiale è entrata in vigore. Lo hanno reso noto i media russi. "Il ... 🔗ansa.it

Guerra Ucraina, scatta la tregua di 3 giorni decisa da Putin. Trump: «Non sono contento della Russia sulla pace» - Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un attacco missilistico e con droni lanciato stanotte su Kiev dalle forze russe, secondo quanto riportano le autorità locali ... 🔗ilmessaggero.it