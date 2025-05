Tragedia sul lavoro | 30enne muore schiacciato dalle lamiere nel Teramano

Tragedia sul lavoro in provincia di Teramo: un 30enne di nazionalità straniera, dipendente di una ditta di montaggi con sede nel Nord Italia, mentre scaricava numerose lamiere posizionate su un autocarro, per cause in corso di accertamento, è stato investito dal materiale, che lo ha schiacciato.

Valle Castellana, tragedia sul lavoro: operaio 30enne muore travolto da lamiere - Il giovane operaio, residente in provincia di Cuneo, è morto travolto da lamiere durante lo scarico da un autocarro. Inutili i soccorsi in elicottero. Indagini in corso su dinamica e responsabilità. T ... 🔗ilmartino.it

