Tragedia in galleria muoiono marito e moglie | scontro violentissimo con un camion

Tragedia per una coppia che, ignara del destino che l'attendeva, si trovava a bordo della propria automobile. Il traffico del mattino, con i suoi ritmi consueti, sembrava scandire una giornata qualunque, ma in pochi istanti tutto è cambiato. Un incidente imprevisto ha strappato la vita a due persone, gettando nello sconforto familiari, amici e l'intera comunità di appartenenza.La dinamica dello scontro lascia immaginare un momento di terrore e impotenza. La strada si è trasformata in uno scenario drammatico. I primi soccorritori giunti sul posto si sono trovati di fronte a una scena che non avrebbero mai voluto vedere: vite spezzate, veicoli distrutti e un clima di silenzio carico di dolore.Tragedia questa mattina sulla statale 280 "Dei Due Mari", dove due persone, marito e moglie, hanno perso la vita in un grave incidente avvenuto all'interno della galleria nei pressi dello svincolo di Marcellinara.

