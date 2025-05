Tra sport e natura in 2 500 al via della tradizionale Comacchio Half Marathon

della Comacchio Half Marathon, un appuntamento che si conferma immancabile per sportivi e appassionati di camminate. Con circa 2.500 iscritti, in aumento rispetto alle edizioni precedenti, la manifestazione promette di coinvolgere non solo runner, ma anche. 🔗 Tutto pronto per la quarta edizione, un appuntamento che si conferma immancabile perivi e appassionati di camminate. Con circa 2.500 iscritti, in aumento rispetto alle edizioni precedenti, la manifestazione promette di coinvolgere non solo runner, ma anche. 🔗 Ferraratoday.it

Festa dello sport all'insegna della natura: a San Michele Salentino arriva il "Cross Augelluzzi" - SAN MICHELE SALENTINO - Domenica 16 marzo, dalle 9 alle 12, si svolgerà la prima edizione di “Cross Augelluzzi”, gara inserita nel circuito provinciale di corsa campestre. L'evento è organizzato dall’Apd Runners di San Michele Salentino ed è valido come quarta prova del circuito provinciale... 🔗brindisireport.it

Voucher per lo sport: dalla regione Lazio 500 euro per i giovani tra 6 e 18 anni - Dieci milioni l’anno per tre anni. Sono trenta in tutto i milioni di euro che la regione Lazio, sfruttando uno stanziamento del Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, mette a disposizione per favorire la pratica sportiva tra i giovani. L’operazione, realizzata insieme a Sport e Salute... 🔗latinatoday.it

Multa di 500 euro per chi gioca a calcio in piazza. Gli ex giocatori Zigoni e Zanini: “Così si uccide uno sport” - “Da bambino, all’oratorio, giocavo da solo contro dieci e vincevo. I campioni nascono lì, se si tolgono ai bimbi i luoghi dove muovere i primi passi per diventare campioni si uccide uno sport”. Gianfranco Zigoni, ex centravanti del Verona, ha ammesso che “ormai non mi sorprendo più di nulla” riferendosi alla decisione presa dal sindaco di Montecchio Maggiore, comune in provincia di Vicenza, che ha deciso di multare fino 500 euro chiunque giochi a pallone in piazze e sagrati. 🔗ilfattoquotidiano.it

SPORT 2° Trofeo San Salvatore: appuntamento il 4 maggio a Manfredonia per una sfida nella natura - Manfredonia (FG), 4 maggio 2025 – ore 9:00 – Gli appassionati di corsa in montagna si preparano a un evento imperdibile: il 2° Trofeo San Salvatore, valido come Campionato Provinciale di Corsa in ... 🔗statoquotidiano.it